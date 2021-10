Energiebedrijven moeten stopzetting contracten terugdraaien

De Consumentenbond heeft DGB Energie en Enstroga gesommeerd om de eenzijdige stopzetting van energiecontracten terug te draaien. Het beëindigen van de vaste contracten is in strijd met de wet en de eigen algemene voorwaarden.

De Consumentenbond ontving tientallen klachten over de twee energiebedrijven. Daaruit blijkt dat DGB Energie vaste contracten beëindigt omdat klanten niet betaald zouden hebben of omdat ze niet zouden betalen met automatische incasso. Andere klanten krijgen een opzegging vanwege de gestegen energieprijzen.

Enstroga wil lopende contracten openbreken vanwege de gestegen energieprijzen. Als klanten daar niet mee akkoord gaan, beëindigt het bedrijf simpelweg het contract.

Mag niet

‘Onbestaanbaar,’ zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'De energieleveranciers zijn een verplichting aangegaan en daar hebben ze zich aan te houden. Mensen die te laat betalen moeten eerst een waarschuwing krijgen en in de gelegenheid worden gesteld alsnog te betalen. Het niet betalen per automatische incasso is geen legitieme reden om een contract te beëindigen en de hoge prijzen op de internationale gasmarkt zijn dat al helemaal niet. Prijsschommelingen zijn een onderdeel van het bedrijfsrisico.’

Terugdraaien

De Consumentenbond heeft DGB Energie en Enstroga om opheldering gevraagd en de bedrijven gesommeerd de beëindiging van de contracten per direct terug te draaien. Zij moeten hun klanten hier proactief over informeren en alle geleden schade vergoeden. Voor consumenten van wie het contract beëindigd wordt heeft de Consumentenbond een voorbeeld op de site gezet waarmee ze bezwaar kunnen maken. Ook heeft de Consumentenbond de Autoriteit Consument & Markt geïnformeerd.