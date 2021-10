OM in hoger beroep tegen uitspraak in zaak van de moord op Derk Wiersum

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak in de zaak van de moord op Derk Wiersum. Dit meldt het OM woensdag.

Eis OM levenslang

'De rechtbank legde vorige week maandag twee mannen een gevangenisstraf op van dertig jaar omdat zij door de rechter schuldig waren bevonden aan medeplegen van moord. Het OM had in juli levenslang geëist', aldus het OM.

'Krachtig en glashelder signaal'

Na bestudering van het vonnis heeft het OM hoger beroep ingesteld omdat het vonnis afwijkt van de eis van levenslang. Het OM heeft met die eis een krachtig en glashelder signaal willen afgeven.

Geldelijk gewin

Een levenslange gevangenisstraf is volgens het OM een passende straf voor beide verdachten die hebben geweten dat het slachtoffer een advocaat was. Zij hebben zich louter laten leiden door geldelijk gewin.

Maatschappelijke impact

Het OM acht het ook van belang dat deze eis in hoger beroep wordt getoetst vanwege de maatschappelijke impact van deze moord. Daarbij spelen ontwikkelingen mee in het huidige maatschappelijke klimaat. Een klimaat waarin we een toename zien van huur- en vergismoorden, ook op personen die de rechtsstaat dienen, met weinig respect voor het menselijk leven.

Verdachten ook in hoger beroep

De twee verdachten van de moord op Derk Wiersum hebben vorige week al bekend gemaakt in hoger beroep te gaan.