Feyenoord-supporters belagen management FC Union Berlin op Rotterdams terras

Woensdagavond heeft een groep supporters van Feyenoord bij een horecagelegenheid op de Meent met stoelen en glas gegooid naar een groep mensen die daar op het terras zaten. 'Het bleek te gaan om het management van de Duitse voetbalclub FC Union Berlin, tegen wie Feyenoord donderdagavond voetbalt. De politie hield een 25-jarige verdachte aan, de zaak is in onderzoek', zo meldt de politie donderdag.

Vrouw gewond

Woensdagavond rond 21.00 uur verzamelde tientallen voetbalsupporters zich in het centrum van Rotterdam. Een deel hiervan verplaatste zich door de stad en kwam rond 21.45 uur bij een café op de Meent aan. Daar liep het uit de hand, er werd met stoelen en glazen gegooid naar een groep mensen op het terras. Een vrouw van het management raakte gewond aan haar hoofd en is in het ziekenhuis behandeld.

Man (25) aangehouden

Meerdere agenten grepen in en toen de supporters wegrenden is een achtervolging ingezet. De politie heeft een 25-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij het incident op de Meent. Hij zit nog vast en de zaak is in onderzoek.