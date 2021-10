OM wil celstraf voor "zeer geniepige" oplichting met covid-beschermingsmiddelen

Zeer geniepig. Zo kwalificeerde de officier van justitie donderdag de rechtbank in Arnhem de handelwijze van een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. 'Hij stond terecht voor oplichting en witwassen, doordat hij kopers via internet vorig jaar liet geloven dat zij covid-beschermingsmaterialen kochten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

'Professionele website'

'Op het hoogtepunt van een pandemie, op het moment dat er een ongehoord tekort was aan covid-beschermingsmiddelen en mensen echt geen andere mogelijkheid zagen dan te vertrouwen op een professionele website', aldus de officier van justitie.

Misbruik van KVK-inschrijving bestaand bedrijf

De verdachte zette in 2020 een website op, waarbij hij misbruik maakte van de gegevens en de Kamer van Koophandel-inschrijving van een bestaand bedrijf. Via de professioneel ogende en vertrouwenwekkende website werden covid-beschermingsmaterialen aangeboden. Het bedrijf adverteerde hiervoor onder meer op Marktplaats.

Betaalverzoek en foutmelding

Nadat kopers een bestelling hadden gedaan, kregen zij een betaalverzoek, gevolgd door een foutmelding. Vervolgens kwam het verzoek om het geld over te maken naar een andere rekening. De rekeningen die hiervoor werden gebruikt, stonden op naam van katvangers. Het geld dat bij de katvangers binnenkwam, werd onmiddellijk omgezet in bitcoins.

Spelcomputer

De verdachte maakte ook misbruik van de gevolgen die de tweede lockdown voor veel gezinnen had. Hij maakte een website voor elektronica en bood hierop onder meer een spelcomputer aan, die op dat moment overal uitverkocht was. 'Een spelcomputer, die veel gezinnen zo nodig hadden om het leven thuis draaglijk te maken en als ouders je werk nog enigszins te kunnen volhouden thuis'', aldus de officier van justitie.

Bitcoins

Ook het geld dat voor deze bestellingen werd betaald, werd meteen omgezet in bitcoins. Voor de omzetting naar bitcoins was de verdachte bereid hoge commissies te betalen. Een aanwijzing dat hij het crimineel verdiende geld zo snel mogelijk wilde verhullen en verbergen, aldus de officier van justitie.

Schadebedrag van bijna 85.000,- euro

De aangiftes van oplichting kwamen uit het hele land. In totaal zijn 196 aangiftes te koppelen aan de gebruikte websites en aan de telefoon van verdachte, met hierop een wallet voor de bitcoins. Het totale schadebedrag is 84.519 euro, afkomstig van 370 transacties. De man stond tevens terecht voor het witwassen van dit bedrag; hij heeft het geld uitgegeven, terwijl hij wist dat het uit zijn eigen criminele activiteiten afkomstig was.

Voorlopige hechtenis geschorst: 'Zeer onwenselijk'

De rechtbank besloot bij een eerdere zitting in mei om de voorlopige hechtenis te schorsen, zonder dat daarbij voorwaarden werden opgelegd, zoals een verplichte begeleiding door de reclassering. Een zeer onwenselijke situatie, aldus de officier van justitie. De kans dat de verdachte weer in de fout gaat is erg groot, er zijn zelfs al aanwijzingen dat hij nieuwe strafbare feiten voorbereidt. De officier vroeg de rechtbank dan ook om de schorsing van de voorlopige hechtenis meteen op te heffen, of in ieder geval voorwaarden te verbinden aan de schorsing.

Meldplicht

Een stevige begeleiding is volgens de officier van justitie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de verdachte zijn leven op de rit krijgt zonder daarbij in strafbaar gedrag te vervallen. De officier denkt daarbij aan meldplicht, ambulante behandeling, begeleid wonen, schuldhulpverlening, middelen- en urinecontroles.

24 maanden celstraf

Om dit mogelijk te maken, eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Tijdens de proeftijd van drie jaar gelden dan de voorwaarden ten aanzien van de begeleiding. De officier vroeg de rechtbank tot slot om het vonnis 'dadelijk uitvoerbaar' te maken. Dit betekent dat de voorwaarden en maatregelen dan direct gaan lopen, zelfs als verdachte in hoger beroep zou gaan.