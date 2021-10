Vijf inbrekers op heterdaad gearresteerd

Op de Hensonweg in Goes hield de politie dinsdagmorgen vroeg 26 oktober vijf mannen aan voor een poging inbraak bij een bedrijf aan de Scottweg.

Rond 2.10 uur kreeg de politiemeldkamer een melding van een bedrijfsinbraak. Meerdere mannen waren over een hek geklommen, waardoor het alarm afging. Ze zochten vermoedelijk naar aluminium en roestvrijstaal. Diverse politie-eenheden werden gealarmeerd. De eerste politieauto was snel ter plaatse, waarop de inbrekers op de vlucht sloegen. Op de Hensonweg werd een eerste man gearresteerd.

Politiehond

Diverse agenten zochten naar de andere inbrekers. Hierbij werden zij geassisteerd door een politiehond. Op de Hensonweg werden twee verdachte auto's aangetroffen, namelijk een personenauto en een witte bestelbus. In de auto's werden nog eens vier mannen gevonden. Ook dit viertal werd gearresteerd. Van de vijf mannen wordt van vier (22, 26, 41 en 43 jaar) de woonplaats nog onderzocht. De vijfde man (32 jaar) woont in 's Gravenhage. Het vijftal is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Ze worden dinsdag verhoord.