150 personen aangehouden bij internationale actie tegen drugsverkoop op het dark web

Tijdens een gecoördineerde internationale operatie hebben politiediensten uit negen verschillende landen in totaal 150 personen gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij het kopen of verkopen van illegale goederen via het dark web.

Bij deze actie zijn ruim € 26,7 miljoen aan contant geld en virtuele valuta, 234 kg drugs en 45 wapens in beslag genomen. De inbeslaggenomen drugs bestonden uit onder andere 152 kg amfetamine, 27 kg opioïden en meer dan 25.000 xtc-pillen.

De operatie werd Dark HunTOR genoemd en bestond uit een reeks afzonderlijke maar elkaar aanvullende acties in Australië, Bulgarije, Frankijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waarbij Europol en Eurojust een coördinerende rol speelden.

De arrestaties vonden plaats in de Verenigde Staten (65), Duitsland (47), het Verenigd Koninkrijk (24), Italië (4), Nederland (4), Frankrijk (3), Zwitserland (3) en Bulgarije (1). Er loopt nog een aantal onderzoeken gericht op het opsporen van de personen achter nog meer dark web-accounts.

Grootste Nederlandse vendoren gepakt

“Aan de hand van de informatie van Europol kwamen 26 vendoren in beeld die bestellingen verzonden vanuit Nederland. Deze vendoren handelden in totaal 213 bestellingen af met een waarde van ruim 250.000 euro, aldus Nan van de Coevering, teamleider van het Team Cyber Enabled Crime (TCEC van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid).”Vervolgens hebben we gekeken wat de grootste vendoren waren en een top zes gemaakt. Twee staken er met kop en schouders boven uit, namelijk DutchMagic en Sankhara. Op die twee zijn we een strafrechtelijk onderzoek gestart en dat leidde tot de vier arrestaties. Deze personen zijn verantwoordelijk voor 89 van de ruim 200 Nederlandse bestellingen. Hiermee hebben we dus de grootste verkopers te pakken.”