Al meer dan 400 douchekoppen opgehaald voor gezinnen met energiearmoede

'Met de actie De Warme Douche wil ik bereiken dat zoveel mogelijk gezinnen comfortabel kunnen blijven douchen ondanks de hoge gasprijs”, geeft Sandra aan in de campagnetekst. “Deze douchekop van Niebla bespaart tot 15% van het totale jaarlijkse gasgebruik! Een kleine maatregel met groot effect. Gemiddeld is elk huishouden €1000 per jaar kwijt aan gas. Een besparing van 15% is dan al € 150 euro elk jaar weer. Deze douchekop is niet goedkoop, dus gezinnen die elk dubbeltje moeten omdraaien, zullen hem daarom niet snel kopen. Ze zitten gevangen in hun #energiearmoede.'

Sandra vraagt om maximale steun: “Help ook mee om gezinnen met energiearmoede een warme douche te geven? Dat kan door een 1/4, 1/2 of 1 of meerdere douchekoppen te doneren en deze actie zo veel mogelijk te delen via familie, vrienden en sociale media”

Bekijk de campagne via de volgende link: https://nl.gf.me/v/c/gfm/de-warme-douche