FNV: Veiligelanders mishandelen buschauffeur op station Emmen

Op het station in Emmen is donderdagavond een buschauffeur ernstig mishandeld door een tiental passagiers van de bus. FNV Steekvervoer laat aan De Telegraaf weten dat de chauffeur twee weken geleden ook al mishandeld was door asielzoekers uit veilige landen.

Het slachtoffer zou uit zijn bus zijn gesleurd en buiten de bus zijn mishandeld. Hierbij liep hij letsel op en werden kledingstukken van de chauffeur vernield. De chauffeur zou zich vandaag in een ziekenhuis laten behandelen.

De personen die de chauffeur aanvielen waren zogenoemde ‘veiligelanders’ die gratis met de bus mee willen. Een meerderheid van de aanvallers zouden beschonken zijn geweest tijdens de aanval. Een getuige laat weten dat er zeven personen zijn aangehouden door de politie.

FNV steekvervoer luidt de noodklok. Tegenover de krant laat men weten: ‘Het was het tweede incident van de dag. Eerder deze dag werd ook een buschauffeur bedreigd. Omdat de buschauffeur alleen was, liet hij de passagiers die hem bedreigden maar gratis meerijden om problemen te voorkomen. In bijna alle gevallen is de aanleiding van de incidenten dat passagiers niet willen betalen voor de trein- en busrit. Ook moet worden opgemerkt dat deze week het betalingssysteem binnen de pendelbus defect was, nu deze donderdag weer klaar was, moesten de passagiers weer betalen en direct ging het vandaag weer mis.’