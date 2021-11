Pakketbezorgdienst GLS laat je tot drie keer toe barsten

Zo ook nu bezorgdienst GLS. Afgelopen zaterdag zouden zij bij uw journalist een pakketje bezorgen in de Ronde Venen. Maar door onbekende reden lukte dat ze dat niet. De chauffeur zou toch geen ongeval hebben gehad? Schijnbaar niet, want er kwam van GLS een nieuwe bezorgmail dat het pakket zondag zou worden geleverd, maar opnieuw geen pakket.

Vandaag, maandag, kreeg ik in de vroege ochtend opnieuw een bezorgmail van GLS. Ze zouden tussen 13. 00 uur en 16.30 uur het pakket alsnog bezorgen. En u raadt het al, weer voor niks zitten wachten. Ik pakte de telefoon en belde met de Utrechtse dependance. Een vriendelijke meneer wist mij te vertellen dat de chauffeur al weer naar huis was vertrokken en dat mijn pakket inderdaad was blijven liggen in zijn bus. Op de vraag waarom het pakket opnieuw niet was afgeleverd kreeg ik als antwoord: ''de chauffeur gaf als reden op dat de brug bij Uithoorn vandaag was afgesloten.'' Maar die brug is al ruim drie weken afgesloten met een nette omleiding.

Op de vraag of ik een perswoordvoerder in Nederland kon spreken, werd ik verwezen naar het klachtenformulier. Uiteindelijk heb ik een woordvoerder in Duitsland aan de telefoon gehad. Maar deze kon gezien de afstand weinig meer doen dan zich verontschuldigen. Ik vrees dat naast mij heel veel mensen in deze regio al dagen wachten op hun pakketje. Laten we duimen dat al die mensen het morgen krijgen.

Maar laten we dit verhaal niet afschuiven op alleen de bezorger. Veel bezorgers werken al jaren onder hoogspanning. Afgelopen week was er in een andere krant nog een artikel te lezen over een bezorger van DHL die zich had vast gereden in een hoopje zand. De buurt wist de man weer op weg te helpen. Maar tijdens de burenhulp beklaagde de man zich over de werktijden. Soms maakte hij wel dagen van 14 uur en er als zzpér er amper wat mee verdient zeker nu de brandstofprijzen ook de pan uit rijzen.