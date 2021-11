Veel misleidende claims bij supplementen en drankjes

Veel verkopers van supplementen en drankjes gebruiken verboden claims over de werking van hun producten. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De aanbieders misleiden met loze beloftes over extra weerstand of bescherming tegen ziektes. Na kritiek van de Consumentenbond pasten veel verkopers hun claims aan.