Rutte en De Jonge: Besmettingen moeten omlaag, passende maatregelen nodig

'Besmettingen hard gestegen'

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog verder oplopen.

Verwachte piek op IC van 500 Covid-patiënten

'Het RIVM verwacht een piek van 500 Covid-patiënten op de IC deze winter', aldus Rutte. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen.

Meer aandacht voor de basisregels

Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. De nu extra aangekondigde maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al gelden zoals de sluitingstijden voor de horeca en het maximale aantal van 75 procent bezoekers voor evenementen binnen zonder zitplaats.

Onder de basisregels wordt verstaan:

- Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.

- Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.

- 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.

- Schud geen handen.

- Was vaak en goed je handen.

- Hoest en nies in je elleboog.

- Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

- Thuiswerken en advies voor onderweg

Thuiswerkadvies aangescherpt

Vanaf 3 november wordt het geldende thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. We weten dat thuiswerken een efficiënte manier is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het helpt om het aantal contactmomenten te verminderen. Voor mensen die wel naar hun werk moeten of in hun vrije tijd op pad gaan, geldt de oproep: mijd drukte onderweg en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Mondkapjesplicht

Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Dit geldt onder andere voor:

In alle voor publiek toegankelijke gebouwen binnen en overdekte gebieden waar geen coronatoegangsbewijs wordt gebruikt zoals:

- Supermarkten, winkels, bibliotheken, spellocaties, pretparken.

- Het openbaar vervoer, in stations, inclusief winkels op het station, op perrons en bij tram- en bushaltes.

- Op luchthavens en in vliegtuigen.

- Bij verplaatsing in mbo scholen, hogescholen en universiteiten. Als je zit mag het mondkapje af.

- Bij de uitvoering van contactberoepen, waar nodig, dit geldt zowel voor klant als voor dienstverlener.

- Op deze plekken is het dragen van een mondkapje verplicht. U riskeert een boete van 95 euro als u geen mondkapje draagt.

Verbreden van de inzet van het coronatoegangsbewijs

Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. De inzet van een coronatoegangsbewijs verkleint de kans dat het virus hier kan rondgaan. Door alleen mensen toe te laten die hersteld, gevaccineerd of getest zijn wordt het besmettingsrisico aanzienlijk verminderd voor alle bezoekers. Het coronatoegangsbewijs sluit de kans op besmetting niet uit. Het zorgt ervoor dat iedereen zo veilig mogelijk samen kan komen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit. Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien.

Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november verplicht voor:

- Horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen.

- Casino’s.

- Culturele locaties zoals theaters, concertzalen en bioscopen;

- Doorstroomlocaties in sectoren waar het coronatoegangsbewijs nu al verplicht is. Dit zijn dus locaties waar er een doorstroom van bezoekers is, zoals musea en monumenten.

- Doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en bepaalde sportevenementen.

- Evenementen met en zonder vaste zitplaats, zoals festivals, feesten en optredens.

- Zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen.

- Publiek bij sportwedstrijden, zowel professioneel als amateur. Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd.

- Georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines.

- Georganiseerde kunst & cultuur beoefening vanaf 18 jaar, zoals: muziekles en schilderles. Of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel.

- Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar zijn uitgezonderd van het gebruik van het coronatoegangsbewijs.

Coronatoegangsbewijs

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien. Voor horeca en organisatoren van evenementen, sport- en cultuuractiviteiten is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.

Boostervaccinatie

In december start de boostervaccinatie voor alle mensen vanaf 80 jaar die naar een GGD-locatie kunnen komen. Ook wordt gestart met het aanbieden van een booster aan alle volwassen inwoners van boven de 18 jaar die in een zorginstelling wonen met een eigen medische dienst. Dat betekent dat deze mensen bovenop de twee vaccinaties die zij eerder haalden (of na één prik met het Janssen-vaccin) een extra vaccinatie kunnen krijgen, als extra bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames. Vanaf januari worden vervolgens mensen tussen 60 en 80 jaar gevaccineerd, waarbij de oudsten van die groep als eerst een uitnodiging krijgen. Ook wordt volgende maand gestart met het aanbieden van een booster aan zorgmedewerkers met direct patiëntencontact.

Vooruitblik

Het kabinet bereidt andere maatregelen voor die we wellicht in de nabije toekomst nodig zullen hebben als we de trend niet weten te keren. Daar waar nu al voor bezoekers om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, bijvoorbeeld in de horeca, wil het kabinet dat de werkgever ook aan zijn werknemers een coronatoegangsbewijs vraagt. Daarnaast willen we het ook voor werkgevers in andere sectoren mogelijk maken om te kiezen voor coronatoegangsbewijzen. Deze mogelijkheid moet dan ook voor de zorg worden geboden. Zowel voor werknemers als voor bezoekers. En tot slot wil het kabinet het coronatoegangsbewijs in kunnen voeren op andere plekken waar veel mensen dagelijks bij elkaar komen. Zoals in de niet-essentiële detailhandel. Maar ook in dierentuinen en pretparken. Deze maatregelen moeten specifiek gebruikt kunnen worden in dorpen en steden met een lage vaccinatiegraad en waar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames hoog is.

Voorbereid

Deze maatregelen worden voorbereid. In afstemming met bijvoorbeeld werkgevers en werknemers. En het vergt instemming van het parlement. De situatie wordt op 12 november aan de hand van een OMT-advies opnieuw beoordeeld.