Bestuurder gestolen bus rijdt in op politie

Nadat in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 november op de Laan in Den Haag een gestolen voertuig werd gezien, probeerden de inzittenden van deze bus te ontkomen aan de politie en reed daarbij op de agenten in. Daarop werden twee waarschuwingsschoten gelost en de achtervolging ingezet. Op de Grote Marktstraat reed de bus tegen straatmeubilair aan waardoor het voertuig tot stilstand kwam en werden de twee inzittenden aangehouden. Niemand raakte daarbij gewond.