Steeds meer Nederlanders komen vast te zitten in de lift

Het percentage Nederlanders dat een of meerdere keren in een lift heeft vastgezeten is in vergelijking met zes jaar geleden met 4% gestegen. Dat blijkt uit onderzoek dat Liftinstituut heeft laten uitvoeren. Dat betekent dat jaarlijks bijna 49.000 mensen opgesloten raken in een lift. Een derde weet dan niet wat ze moeten doen.

Het percentage mensen dat zichzelf zou proberen te bevrijden uit de lift, is volgens het onderzoek gedaald met 5%. Dat laatste noemt Liftinstituut positief, want dat kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. Tijdens de Safety Awareness Week, van 8 tot 14 november, vraagt de keuringsorganisatie voor liftinstallaties opnieuw aandacht voor het thema liftopsluiting en geeft het tips over wat mensen wel en niet moeten doen in zo’n situatie. De belangrijkste tips zijn: blijf rustig, druk op de alarmknop, bel de storingsdienst, maar bevrijd nooit jezelf.

Fabels en feiten

De speciale campagnesite www.vastindelift.nl toont onder meer het verschil tussen fabels en feiten. Zo kan in een stilstaande lift nooit de zuurstof opraken en zorgt een slim beveiligingssysteem ervoor dat een lift nooit naar beneden kan vallen. Wat wel kan gebeuren, is dat mensen die met veel moeite de deuren open krijgen en zich door de smalle opening uit de liftkooi proberen te wurmen, in de liftschacht vallen. Daarbij zijn doden en zwaargewonden gevallen. Ook gebeuren op die manier veel bijna-ongelukken. Over die gevaren zijn filmpjes te zien op sociale media.

Onderzoek door Motivaction

Om het gedrag van Nederlanders die vast komen te zitten in de lift te onderzoeken, liet Liftinstituut onderzoeksbureau Motivaction net als in 2015 een enquête houden. Het percentage mensen dat ooit vastzat in een lift, is gestegen van 25% in 2015 naar 29% dit jaar. Van de ondervraagden zou 31% zichzelf waarschijnlijk proberen te bevrijden. In 2015 was dat nog 36%.

Op de vraag of ze weten wat ze dan moeten doen, antwoordt 31% van de mensen nee. Om te onderzoeken of die andere 69% wel weet wat ze in zo’n situatie moeten doen, zijn stellingen voorgelegd. De overgrote meerderheid wacht rustig tot er hulp komt als ze vast komen te zitten, maar een kwart zou nog altijd proberen de deuren te openen. Ook zou een derde van de mensen de liftdeuren proberen te openen om iemand te bevrijden die vastzit in de lift. Drie op de tien ondervraagden zou heel bang zijn als ze vast komen te zitten. Nederlanders blijven ook niet eindeloos wachten op hulp. Iets meer dan de helft van de mensen wacht maximaal drie kwartier, voordat ze zelf aan de deur gaan trekken.

Eén juiste keuze

Directeur John van Vliet van Liftinstituut: 'We snappen dat mensen bang zijn als ze opgesloten zitten in een lift. Ook dat sommige niet weten wat ze moeten doen en daardoor soms een verkeerde beslissing nemen. Maar als je vastzit in een lift is er wat ons betreft maar één juiste keus: blijf rustig, druk op de alarmknop en laat je altijd bevrijden door de storingsdienst of door mensen die daarvoor zijn opgeleid.'