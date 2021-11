FNV: Zwemonderwijs gaat kopje onder na jarenlange bezuinigingen

Bijna de helft van mensen die werken in een zwembad kan niet rondkomen en vindt het werk geestelijk en lichamelijk zwaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van FNV Sport en Bewegen onder ruim 500 respondenten die in de sportsector werkzaam zijn. Steeds meer zwemonderwijzers zoeken hun heil buiten de branche, met als gevolg dat wachtlijsten voor zwemles oplopen en er zelfs zwembaden hun deuren moeten sluiten.

Ingrid Koppelman, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘Door bezuinigingen en reorganisaties als gevolg van aanbestedingen is de functie van zwemonderwijzer steeds verder uitgehold. Taken zoals schoonmaken en toezichthouden zijn opgeknipt. Zo blijven er vooral deeltijd- en bijbanen over en kun je werknemers in verschillende, lees lagere, salarisschalen indelen. Deze race naar beneden moet nu stoppen.’

Eén sport-cao

Omdat het gaat om kleine, flexibele banen moeten werknemers binnen de bredere sportsector twee banen combineren of switchen binnen de sector. Maar door de grote hoeveelheid cao’s in de sector, het verschil in salaris of het ontbreken van een cao, is dat onaantrekkelijk.

Koppelman: ‘Vanwege het gebrek aan perspectief op meer uren of een vervolgcarrière verlaten steeds meer werknemers de branche. Ze stappen over naar sectoren met beter betaalde functies met meer carrière- en ontwikkelingsmogelijkheden Wij pleiten daarom voor één sport-cao met één loongebouw. Dan krijg je een gelijker speelveld en staat het belang en de toegankelijkheid van sporten weer op één, in plaats van het maken van winst’

Zwemonderwijs onder druk

Jonge zwemonderwijzers krijgen ook onvoldoende begeleiding door het tekort aan personeel. Ze verlaten vaak al na een paar jaar de sector. Door het tekort aan zwemonderwijzers neemt de werkdruk toe, zijn er lange wachtlijsten voor zwemles en moeten sommige baden op bepaalde uren hun deuren sluiten. Ook staat de veiligheid van de klanten onder druk door een tekort aan toezichthouders.

Rol overheid

De vakbond vindt ook dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen als het gaat om zwemonderwijs aan kinderen. Koppelman: ‘We willen niet dat de komende generaties de dupe zijn van de jarenlange bezuinigingen. De overheid moet de toekomst van zwemles, maar ook de kwaliteitseisen aan zwemdiploma’s en zwemonderwijs, zeker stellen.’

Enquête

De FNV houdt jaarlijks een enquête onder werknemers in de sportsector. Ze zijn onder meer werkzaam bij sportbonden, sportservicebureaus, sportbedrijven, zwembaden, sportscholen, recreatiebedrijven en maneges.