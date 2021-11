Verduurzamen 45.708 sociale huurwoningen leidt tot betere energielabels

Verhuurders gaan in totaal 45.708 sociale huurwoningen verduurzamen. Zij maken hierbij gebruik van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming 2021 (RVV Verduurzaming 2021). 'Het loket om aan te melden was open van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dinsdag.

Minstens 3 stappen omhoog naar energielabel B

'Alle woningen gaan minstens 3 energielabelstappen omhoog en minimaal naar energielabel B. Een aantal verhuurders neemt zelfs 9 of 10 stappen naar A++++', aldus het ministerie.

Korting op verhuurdersheffing

Via de RVV Verduurzaming konden verhuurders korting krijgen op de verhuurderheffing als zij investeren in woningverduurzaming. In die 3 maanden tijd is voor ruim 160 miljoen aan korting op de verhuurderheffing aangemeld via de RVV Verduurzaming. De verhuurders hebben 3 jaar de tijd om de werkzaamheden uit te voeren.

Meer dan 50 huurwoningen

De RVV Verduurzaming is voor verhuurders met meer dan 50 gereguleerde huurwoningen. Dit kunnen naast woningcorporaties ook particuliere, zakelijke en institutionele verhuurders zijn.

Groot bedrag

De afgelopen jaren is voor een groot bedrag aan heffingsvermindering aangevraagd. Door de uitputting van het budget gaat de regeling op zijn vroegst in 2023 weer open. Maar de minister laat nu onderzoeken hoe de regeling kan worden ingericht.