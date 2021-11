Ouderenbond: Boosterprik voor alle bewoners verpleeghuizen en zo snel mogelijk

Herhaling 'onacceptabel'

'ANBO vindt een herhaling van de manier waarop de vaccinatie in het voorjaar verliep, onacceptabel. Destijds werd een deel van de verpleeghuisbewoners door een arts van de instelling zelf gevaccineerd, maar een ander deel moest daarna nog weken wachten op een prik door de huisarts. De vaccins waren er, de prikkers waren er, maar toch was een groep nog niet aan de beurt', stelt ANBO.

Niet uit te leggen

'Dat is niet uit te leggen. ANBO kreeg veel vragen van bewoners en familie over wanneer ze nou eindelijk een vaccinatie zouden krijgen. Die onduidelijkheid en vertraging moeten dit keer worden voorkomen. De prikken in de instellingen moeten door één partij worden gegeven: óf de GGD óf de verpleeghuisarts', aldus ANBO.

Coronabesmetting in 20 procent verpleeghuizen

Gisteren waarschuwden zorgbestuurders en deskundigen in Nieuwsuur dat de boosterprik eigenlijk niet tot december kan wachten. Inmiddels heeft 20% van de verpleeghuizen te kampen met een coronabesmetting.

Animo groot

Een zorgorganisatie in Gelderland zei in het tv-programma dat er in de verpleeghuizen over een week tot anderhalve week kan worden begonnen met prikken. ANBO juicht het toe als dat zou lukken. Hoe sneller, hoe beter. Het animo onder ouderen voor de boosterprik is groot. In een peiling die ANBO eind vorige maand hield, zei ruim de helft van de ondervraagde 65-plussers dat ze graag zo snel mogelijk een derde prik willen. Nog eens 40% wil de prik ook, maar zij willen ook nog wel even wachten.