Fransman (44) en Belgische (20) opgepakt voor overval waardetransport Amsterdam-Noord

De politie heeft gisteren en vandaag twee aanhoudingen verricht tijdens een gezamenlijke actie van de Nederlandse, Belgische en Franse politie. 'In Frankrijk ging het om een 44-jarige man en in België ging het om een 20-jarige vrouw', zo meldt de politie dinsdagmiddag.

Overval waardetransport edelmetalen

Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij de overval op een waardetransportauto in Amsterdam-Noord op 19 mei 2021. 'De gezamenlijke politieactie besloeg twee dagen: gisteren en vandaag werden de aanhoudingen verricht en vandaag werden een winkelpand in Parijs en de beide woningen van de verdachten doorzocht', meldt de politie.

Ganshoren/Parijs

De 20-jarige vrouwelijke verdachte komt uit het Belgische Ganshoren. De tweede verdachte is een 44-jarige man uit Parijs. De vrouw werd in haar woning aangehouden en de Fransman was onderweg toen hij werd aangehouden. Tijdens de doorzoekingen zijn onder meer auto’s en gegevensdragers in beslag genomen.

Eerdere aanhoudingen

Kort na de overval in mei van dit jaar werden al snel verdachten aangehouden en het rechercheteam van Amsterdam ging met het onderzoek van deze verdachten verder. Het werd gauw duidelijk dat er meer verdachten bij deze overval betrokken waren. De Landelijke Recherche (Landelijke Eenheid) deed het vervolgonderzoek naar deze verdachten.

Joint Investigation Team

Hierbij was een goede samenwerking met België, Frankrijk en Nederland zeer belangrijk. Hierop werd een zogenoemd Joint Investigation Team (JIT), een internationaal onderzoeksteam speciaal voor deze zaak, gevormd. Dit onderzoeksteam kwam tot stand met ondersteuning van Eurojust, dat ook de actie van vandaag mede voorbereidde.

Verdachten

De verdachten zijn door de Belgische respectievelijk Franse politie in verzekering gesteld. Nederland zal de Belgische en Franse autoriteiten om hun overlevering verzoeken, zodat het strafrechtelijk onderzoek en de vervolging verder in Nederland kan plaatsvinden.

'Nog minimaal drie verdachten gezocht'

Politie en OM hebben eerder gezegd naar nog minimaal drie verdachten op zoek te zijn. 'Het is nog te vroeg om aan te geven of de nu aangehouden personen tot die drie verdachten gerekend kunnen worden. Politie en OM sluiten sowieso niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen', aldus de politie.

Zes verdachten vast

Sinds eind mei zitten zes mannen tussen de 24 en de 44 jaar oud (drie afkomstig uit Frankrijk en twee uit België, woonplaats één verdachte is onbekend) vast. De zes worden ervan verdacht op woensdag 19 mei de waardetransportauto met edelmetalen te hebben overvallen en daarbij met automatische wapens te hebben geschoten. Een zevende verdachte, een 47-jarige Fransman, is bij de schotenwisseling om het leven gekomen. Op maandag 15 november staan de zes verdachten weer op een pro formazitting voor de rechter.