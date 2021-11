Aanhouding in oud moordonderzoek

De politie heeft in zijn cel een 28-jarige man aangehouden vanwege een moord in Amsterdam-Zuidoost op 11 februari 2015. Het slachtoffer was een destijds 24-jarige man die door meerdere kogels om het leven werd gebracht.

In de nacht van 11 februari 2015 hoorden getuigen meerdere schoten aan het Leerdamhof in Amsterdam Zuidoost. Toegesnelde agenten troffen op straat het levenloze lichaam aan van het 24-jarig slachtoffer. Getuigen vertelden dat na de liquidatie twee mannen op een scooter waren gevlucht. Die scooter werd korte tijd later brandend aangetroffen op het Maldenhof, zo’n anderhalve kilometer van de plek waar het slachtoffer overleed.

Wittenburg

Een anonieme verklaring leidde tot de aanhouding van de 28-jarige man. Hij is in februari 2020 door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar voor een poging liquidatie en bedreiging met een automatisch wapen in 2018 en voor openlijk geweld in het centrum van Amsterdam in 2017. De 28-jarige man is tegen dit vonnis van de rechtbank in hoger beroep gegaan.

Naast de moord in 2015 wordt hij ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van de volstrekt onschuldige 17-jarige stagiair Mohammed Bouchikhi die in 2018 werd doodgeschoten in het buurthuis op Wittenburg in Amsterdam. Daarbij raakten ook twee andere personen gewond. De verdachte werd voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord op de stagiair en de poging moord op de twee andere personen ook al in oktober 2018 aangehouden maar werd toen heengezonden. In januari 2020 is hij voor de tweede keer aangehouden.

Onderzoekwensen

Het is de bedoeling de 28-jarige verdachte in januari 2022 te dagvaarden voor een regiezitting voor zijn vermeende betrokkenheid bij de moord en poging moord in het buurthuis op Wittenburg in 2018 en de moord aan het Leerdamhof in 2015. Een regiezitting is een procedurele zitting waar de verdediging onder meer onderzoekswensen in kan dienen.