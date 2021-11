FNV: Actie umc's van de baan

Nadat duizenden werknemers in de academische ziekenhuizen actievoerden voor betere arbeidsvoorwaarden, hebben vakbonden FNV, FBZ, LAD en CNV op 11 november een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie NFU voor een nieuwe Cao UMC. Er komt structureel meer loon en er zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de werkdruk. ‘We zijn blij dat umc-werknemers eindelijk worden gehoord en dat de twee actiedagen en de dreiging van een derde zondagsdienst tot een doorbraak hebben geleid’, aldus FNV-bestuurder Elise Merlijn.

Het akkoord vervangt de cao die de NFU in september overeenkwam en waar de vier vakbonden niet in meegingen. Er zijn nu belangrijke verbeteringen toegezegd. Zo komt er een structurele loonsverhoging voor iedereen met een bodem van 75 euro. Ook gaat het minimumloon naar 14 euro. Met name de werknemers in lagere schalen profiteren daarvan. Ook zijn belangrijke afspraken gemaakt die de werkdruk moeten tegengaan. Zo krijgen werknemers een toeslag als roosters binnen 72 uur door de werkgever worden gewijzigd. Ook komt er meer rusttijd na een bereikbaarheidsdienst of na een nachtdienst, en een betere toelage voor onregelmatige diensten.

Impact actietraject

De vier bonden zijn blij dat de druk die umc-werknemers de afgelopen maanden hebben uitgeoefend, eindelijk tot een doorbraak hebben geleid. ‘In dit akkoord gaat het niet langer om een incidentele salarisverhoging, maar om een structurele verbetering en dat was echt nodig’, zegt Merlijn.

Caroline van den Brekel, directeur van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), vindt dat het akkoord recht doet aan alle werknemers, ‘waardoor niet langer tweespalt wordt gezaaid tussen werknemers onderling. Dat was voor ons een heel belangrijk punt.’

‘Gezien de financiële armslag die umc-werkgevers hebben, is een akkoord bereikt waar alle werknemers wat aan hebben’, vervolgt FBZ-onderhandelaar Brigitte Sprokholt, ‘ook als het gaat om maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.’

Ook CNV is blij met de gemaakte afspraken. ‘Met dit akkoord hebben we het maximale bereikt van wat mogelijk is’, aldus CNV-onderhandelaar Aaldert Mellema.

De vier bonden gaan het akkoord de komende week voorleggen aan hun leden. Als zij instemmen is de geplande zondagsdienst op 25 november van de baan.