Reeks van explosies in Amsterdam

Afgelopen nacht hebben in Amsterdam diverse explosies plaatsgevonden. Twee explosies vonden plaats bij bedrijfspanden aan de Lodewijk van Deysselstraat in Amsterdam Nieuw-West. In een van de panden brak daarbij brand uit.

Rond 00.15 uur hoorden buurtbewoners eerst glasgerinkel en vervolgens een harde knal bij een winkelpand. De ruit van het pand was volledig vernield en in de winkel was brand uitgebroken. Iets verderop in de straat werd kort daarna nog een knal gehoord bij een bedrijfspand. Daar werd door de explosie een raam compleet vernield.

De brandweer heeft de brand in het winkelpand geblust. Enkele omwonenden zijn tijdelijk uit hun woning gehaald. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie is meteen een onderzoek gestart. Hieruit is gebleken dat beide explosies vermoedelijk zijn veroorzaakt door molotov cocktails. Uit het onderzoek ontstaat ook het beeld dat twee jonge mannen achter beide incidenten zitten. Zij renden na de explosies weg in de richting van de Burgemeester van Leeuwenlaan.

Explosief in auto

Rond 04.00 uur werd de politie gealarmeerd over de explosie in een voertuig aan de Johan van der Keukenstraat in IJburg. Daar bleek een dak van een auto compleet te zijn weggeblazen. Tientallen meters verderop lagen brokstukken versprijd. Ook voertuigen die in de buurt stonden geparkeerd, raakte beschadigd door de klap en de brokstukken.

Een teamleider explosieven en veiligheid (TEV), de recherche en specialisten van de forensische opsporing kwamen ter plaatse, waarna er uitgebreid onderzoek is gedaan. Naar de oorzaak van de explosie wordt onderzoek gedaan.