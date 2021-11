Twee mannen gewond bij steekincident in Heemskerk

Zaterdagavond laat zijn in Heemskerk bij een steekincident twee mannen gewond geraakt. Dit meldt de politie zondag.

Haydnplein

De steekpartij gebeurde zaterdagavond rond 23.10 uur plaatsvond in de omgeving van het Haydnplein. De twee mannen die gewond raakten,een 42-jarige man uit Uithoorn, en een 23-jarige man uit Heemskerk, zijn naar het ziekenhuis overgebracht', aldus de politie.

Melding vechtpartij

Iets na 23.00 uur werd de politie gebeld in verband met een vechtpartij tussen meerdere personen op de Beethovenstraat. Meteen aansluitend kwam een melding binnen van een steekincident bij het Haydnplein. De politie ging hier direct naar toe en vond op de weg de zwaargewonde 42-jarige man uit Uithoorn aan. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Verdenking betrokkenheid

Een 23-jarige man uit Heemskerk stond bij het slachtoffer en was tevens gewond. Ook hij werd vervoerd naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwondingen. Hierna werd hij aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Na onderzoek werd hij heengezonden en is niet meer aangemerkt als verdachte.

Conflict tussen meerdere personen

Op dit moment lijkt het te gaan om een conflict tussen meerdere personen op de Beethovenstaat waarbij een steekwapen is gebruikt. Na het steekincident gingen alle betrokkenen er snel vandoor. De recherche is op zoek naar getuigen.