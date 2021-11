Actievoerders blokkeren toegang Maasvlakte

Een groep van vijftig tot honderd demonstranten blokkeren de ingang van de Tweede Maasvlakte. Hierdoor is onder meer de poort van de ECY Delta-terminal en de Hutchinson APM 1-terminal niet bereikbaar.

Volgens RTV Rijnmond staat het door de blokkade op de weg naar de Maasvlakte vast. Ook op de A15 is een grote file ontstaan. Deze actie wordt in verband gebracht met een protesttocht door vrachtwagenchauffeurs. Door met de spits langzaam te gaan rijden willen zij hun onvrede kenbaar maken over de huidige coronamaatregelen.

De actievoerders op de Maasvlakte maken waarschijnlijk deel uit van Dockers United. Deze groep verzet zich tegen de QR-code op de werkvloer.