Vrouw aangehouden voor bedreiging en belediging

Een 51-jarige vrouw uit Oud-Vossemeer heeft zich afgelopen nacht flink misdragen. Haar vriend had haar tijdens een ruzie op blote voeten buiten gezet. Ze bedreigde en beledigde vervolgens twee agenten die na een melding poolshoogte kwamen nemen. De vrouw die ook nog in de politieauto begon te spugen een van de dienders tegen haar rechterbeen schopte, werd aangehouden.

De politie kreeg zaterdag een melding dat voor een woning in Oud-Vossemeer een vrouw stond die na een ruzie uit het huis van haar vriend was gezet. Agenten zagen dat de vrouw onder invloed verkeerde. Ze weigerde ook na aandringen van de politiemensen om terug naar haar eigen huis te gaan. Ze schreeuwde dat ze naar binnen wilde en verstoorde daarmee de nachtrust in de straat. Hierop werd ze door de agenten aangehouden. Ze schopte vervolgens een van de agenten tegen het rechterbeen. Hierna beledigde ze de agenten met diverse termen als kankermongolen. Ook spuugde ze in de politieauto en dreigde ze een van de agenten dood te maken. Ze is vastgezet.