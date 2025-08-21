Politie dringend op zoek naar getuigen en beeldmateriaal in onderzoek misdrijf meisje (17) Holterbergweg

In de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 augustus 2025 werd langs de berm van het water aan de Holterbergweg in Duivendrecht een overleden meisje aangetroffen. 'Het 17-jarige slachtoffer uit Abcoude bleek door ernstig geweld om het leven te zijn gekomen. Het onderzoeksteam is dringend op zoek naar meer informatie over haar dood en wat daar mogelijk aan vooraf is gegaan', zo meldt de politie donderdag.

Beeldmateriaal

Inmiddels is duidelijk dat het meisje vanaf de binnenstad van Amsterdam richting Abcoude is gefietst: mensen die haar hebben gezien of mogelijk hebben vastgelegd op beeld worden opgeroepen zich bij de politie te melden.

Vertrokken vanaf Leidseplein om 03.30 uur

'Het slachtoffer was uit geweest met vrienden in de omgeving van het Leidseplein. Rond 03.30 uur is zij vertrokken en alleen op haar fiets richting haar huis in Abcoude gefietst. Zij is op haar route naar huis in ieder geval over de Holterbergweg gegaan en daar aangevallen. Agenten vonden haar daar kort na 04.00 uur ’s nachts', aldus de politie.

Signalement slachtoffer en fiets

Heeft u het 17-jarige slachtoffer mogelijk op haar weg naar huis gezien? Dan komt het onderzoeksteam van de politie graag met u in contact. Over de precieze route van het slachtoffer kan op dit moment niet meer informatie worden gedeeld. Om mensen toch richting te geven bij het nagaan of ze mogelijk meer weten, deelt de politie wel een signalement van het meisje en haar fiets.

Slachtoffer

- Meisje van 17;

- Lichte huidskleur;

- Half lang, blond haar;

- Droeg een lichtgrijze hoodie, lichtgrijze broek en zwarte Adidas-gympen;

- Had een rode handtas bij haar aan het stuur van haar fiets.

Fiets

- Elektrische mannenfiets;

- Merk Cowboy;

- Lichtgrijs frame.

Verdacht persoon

Het onderzoeksteam gaat ervan uit dat er in deze zaak sprake is van één dader en houdt er op basis van het onderzoek rekening mee dat deze persoon mogelijk zelf ook in het bezit was van een fiets. Heeft u op bovengenoemde route of in de omgeving van de Holterbergweg rondom het tijdstip dat het slachtoffer werd aangetroffen (04.00 uur) of in de nacht in het algemeen een persoon gezien die zich verdacht gedroeg? Ook dan wordt u dringend verzocht contact op te nemen met de politie.

Getuigenoproep

Alle informatie over deze zaak is welkom bij de politie en het onderzoeksteam komt graag in contact met iedereen die mogelijk een bruikbare tip heeft. Denk bijvoorbeeld aan alle weggebruikers die rond het tijdstip van het misdrijf over de Holterbergweg hebben gereden en al dan niet de beschikking hebben over dashcambeelden.

Informatie delen

Heeft u het slachtoffer gezien, maar dit nog niet aan de politie laten weten? Of heeft u camerabeelden waar zij mogelijk op te zien is? Weet u meer over een mogelijk verdacht persoon of reed u rond 04.00 uur op de Holterbergweg? Neem dan contact op met de politie via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of deel je tip/beelden via onderstaand tipformulier. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Nationale Inlichtingen. TNI is de enige afdeling binnen de politie die je gegevens mag afschermen, waardoor uw gegevens niet in het dossier terechtkomen. Zo kunt u uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088 - 6617734