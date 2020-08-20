Verdachte aangehouden in zedenzaak Zuiderpark Rotterdam

Dinsdagavond 19 augustus jl. is een 54-jarige man in een woning in Rotterdam-Zuid aangehouden in het onderzoek naar de zedenzaak in het Zuiderpark van 12 augustus jl. waar een minderjarig meisje slachtoffer van is geworden.

Het Team Grootschalig Opsporing (TGO) kwam de man op het spoor na uitgebreid rechercheonderzoek. De woning is doorzocht en er is een mobiele telefoon in beslag genomen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dat dit de verdachte is die wordt gezocht.

Informatie en beelden nog steeds van belang

Ondanks deze aanhouding, zijn alle tips en beelden die het onderzoek kunnen helpen, nog steeds van harte welkom. Gistermiddag heeft er een passantenonderzoek plaatsgevonden in het park. De politie kwam in contact met vele bezoekers en deelden flyers uit. Ook zijn er stoepborden geplaatst in het park waarop getuigen gevraagd worden zich te melden.