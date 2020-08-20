Ruim 40% van de Nederlanders vreest autorijden in het buitenland

Ruim 40% van de Nederlanders vindt het spannend om in het buitenland te rijden. De spanning voor het rijden in grote steden is hierbij het grootst (18,1%), gevolgd door rijden bij slecht weer (17%) en spanning op specifieke wegen (16,4%). Een deel van de Nederlanders ervaart alleen in bepaalde landen een stressvol gevoel tijdens het autorijden (12%). Dit blijkt uit onderzoek van Overstappen.nl.

Jonge bestuurder ervaart meeste stress op buitenlandse wegen

Jonge bestuurders (18–34 jaar) ervaren de meeste spanning op buitenlandse wegen. Zo zegt ruim 28 procent van de Nederlandse jongeren het spannend te vinden om op specifieke wegen zoals bergpassen of bepaalde snelwegen te rijden. Ook autorijden in grote steden (22,3%) en bij slecht weer (22,3%) levert hen regelmatig spanning op.

Ouderen rijden vaker met vertrouwen de grens over

Waar jongeren vaker spanning voelen, stappen 55-plussers een stuk zelfverzekerder in de auto. Van die groep zegt bijna tweederde (64,6%) overal zonder zorgen te rijden of ervoor te kiezen niet in het buitenland te rijden. Bij jonge bestuurders ligt dat aandeel een stuk lager (45,6%).

Goede voorbereiding is de sleutel tot ontspannen rit

Volgens Jerry Poel, autoverzekering-expert bij Overstappen.nl kun je de spanning deels wegnemen met een goede voorbereiding. "Spanning en stress komen voort uit onzekerheid. Wat als je pech krijgt in een tunnel, of een aanrijding heb in een land waar je de taal niet spreekt? Die onzekerheid kun je met een goede voorbereiding wegnemen."

Poel sluit af met een praktisch advies: "Een goede voorbereiding is meer dan alleen de route uitstippelen. Controleer je auto op de belangrijkste punten, zorg dat je de juiste papieren bij je hebt en weet wie je moet bellen bij pech of schade. Die controle vooraf zorgt voor rust en vertrouwen tijdens de rit zelf."