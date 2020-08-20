Meisje (17) dood aangetroffen in Duivendrecht, politie geeft aan dat het om een misdrijf gaat

De politie doet onderzoek naar de dood van een 17-jarig meisje uit Abcoude. 'In de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 augustus 2025 werd zij overleden aangetroffen langs de berm van het water aan de Holterbergweg in Duivendrecht. Het meisje bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen', zo meldt de politie woensdagmiddag. Een Team Grootschalige Opsporing richt zich op de zaak en is dringend op zoek naar meer informatie.

Groot onderzoek gestart

'Agenten troffen het slachtoffer kort na 04.00 uur die nacht langs de berm van het water aan. Direct werd er een plaats delict ingericht en kwamen specialistische eenheden, zoals Forensische Opsporing, ter plaatse om onderzoek te doen. Ook zochten agenten in de omgeving van de Holterbergweg tevergeefs naar een verdachte en werden daarbij ondersteund door de politiehelikopter', aldus de politie.

Onderzoek door TGO

Op basis van het eerste onderzoek blijkt dat het meisje door een misdrijf om het leven is gekomen. Een Team Grootschalige Opsporing doet onderzoek naar haar dood. Wat het meisje precies is overkomen, staat nog niet vast en het onderzoeksteam houdt rekening met verschillende scenario’s. Alle informatie over de zaak is zeer welkom bij het team. Heeft u iets opvallends gezien of gehoord in de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 augustus in de omgeving van de Holterbergweg, maar nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.