SAIL 2025 vandaag in Amsterdam van start gegaan

United by waves

'Schepen, crews en bezoekers vanuit de hele wereld komen samen in onze jarige hoofdstad: United by waves Om 10.00 uur openden de sluizen in IJmuiden en startte de officiële SAIL-In Parade, de internationale schepen begonnen aan het laatste deel van hun route naar Amsterdam', aldus Stichting SAIL Amsterdam.

Verwelkom de Tall Ships tijdens de SAIL-In Parade

De SAIL-In Parade markeert het begin van SAIL 2025. Op woensdag 20 augustus vaart een indrukwekkende vloot van Tall Ships, marineschepen, de Hollandse Vloot, Varend Erfgoed en innovatieve schepen vanuit IJmuiden via het Noordzeekanaal naar de IJhaven in Amsterdam. Langs de route verzamelen duizenden toeschouwers om dit unieke schouwspel vanaf de kant of vanaf het water met hun eigen bootje te beleven.

Zeesluis IJmuiden

De parade start bij Zeesluis IJmuiden met het officiële startschot. Aan het einde van de dag worden de schepen verwelkomd in de stad, waar ze aanleggen aan de kades. Tijdens de parade worden op de IJzijde van Amsterdam Centraal de vlaggen van alle deelnemende landen gehesen. Samen verwelkomen we schepen en bemanningen vanuit de hele wereld in onze jubilerende hoofdstad voor de tiende editie en 50 jaar SAIL!

Stap aan boord en ontdek de schepen

Na de SAIL-In Parade op woensdag liggen schepen uit alle windrichtingen aangemeerd in de Oranje Oceaan. Elk schip heeft haar eigen verhaal, crew én geschiedenis. Samen brengen ze een wereld aan tradities, maritieme kennis en cultuur naar Amsterdam.

Loopplanken om 10.00 uur open

Vanaf 10.00 uur openen de loopplanken. 'Stap aan boord, kijk je ogen uit en ontmoet de internationale crews. Ontdek hoe het leven aan boord eruitziet en beleef de avonturen van op zee van dichtbij'. Alle schepen zijn overdag vrij toegankelijk en een selectie van de schepen blijft ’s avonds open tot 23.00 uur. Op zondag sluiten de Tall Ships om 12.00 uur in voorbereiding op de SAIL-Out Parade.

Historie SAIL

In 1975 werd SAIL voor de eerste keer georganiseerd te ere van de 700e verjaardag van onze hoofdstad. Dus is het in 2025 opnieuw feest: 750 jaar Amsterdam én 50 jaar SAIL. Maar dat is nog niet alles! In 2020 kon SAIL in verband met de pandemie niet doorgaan, daardoor werd de 10 jubileumeditie doorgeschoven naar 2025. Driedubbel feest dus! En dat gaan we op een bijzondere manier vieren! In het jaar dat onze hoofdstad haar 750e verjaardag viert is SAIL het moment om mensen vanuit alle windstreken te ontvangen! Een feest op water en kade, voor en door ‘Nederland Waterland’ met inspirerende wavemakers!

Corona in 2020

SAIL Amsterdam 2020 kon niet doorgaan vanwege corona. 'Met de nieuw aangekondigde coronamaatregelen, waaronder een verbod op grote evenementen tot 1 september, was het onmogelijk geworden om SAIL te organiseren. Daarom is de beslissing genomen om SAIL pas weer te organiseren in 2025', aldus de organisatie van SAIL.