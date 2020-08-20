Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar de dood van 80-jarige vrouw

De politie heeft dinsdag 19 augustus drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 80-jarige vrouw. De vrouw wordt woensdag 13 augustus dood in haar woning aan de Wittgensteinlaan in Amsterdam Nieuw-West aangetroffen. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw mogelijk slachtoffer is geworden van een gewelddadige beroving.

Nadat bekenden geen contact meer kunnen krijgen met de vrouw, neemt de politie op woensdag 13 augustus rond 15.00 uur een kijkje bij de woning. Daar treffen ze de vrouw overleden aan. Omdat er aanwijzingen zijn voor een misdrijf, wordt de woning een plaats delict en start de politie direct een Team Grootschalig Opsporing.

Dit heeft als resultaat dat de politie gisteren drie verdachten heeft aangehouden. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Zaandam, een 20-jarige man en een 23-jarige – beiden uit Amsterdam. Alle drie de verdachten zitten in volledige beperking. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Ook zijn er gisteren meerdere panden doorzocht en is er een voertuig in beslag genomen.