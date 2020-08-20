Illegale arbeid leidt voor Westlandse kwekerij tot fikse boete

s Twee bedrijven binnen een kwekerijconcern actief in het Westland krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie boetes opgelegd voor onder meer het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet minimumloon en de Arbeidstijdenwet (ATW). Omdat het over diverse overtredingen gaat, telt het totale boetebedrag op tot ruim 450.000 euro. Eén van de 2 ondernemingen krijgt ook een waarschuwing preventieve stillegging van werk (WPS) opgelegd voor de Wav overtredingen.

Voor het bedrijf dat de WPS krijgt opgelegd, gaat het om een boetebedrag van ruim 255.000 euro. Als het bedrijf opnieuw Wav overtredingen begaat, dus als de Arbeidsinspectie opnieuw dezelfde of soortgelijke overtredingen constateert, dan kan de Inspectie de werkzaamheden stilleggen. Het gaat nu om een waarschuwing; deze vervalt na 5 jaar als er geen stillegging is geweest. De tweede onderneming krijgt in totaal ruim 195.000 euro boete opgelegd.

Inzet Oekraïners

De overtredingen kwamen aan het licht tijdens gezamenlijke controles met partners van het Regionale Informatie- en Expertisecentrum Den Haag (RIEC). De Arbeidsinspectie startte vervolgens een uitgebreid onderzoek op en stuitte op de overtredingen bij de inzet van 219 Oekraïense medewerkers. De werkgever heeft -onder meer- nagelaten om de werknemers tijdig aan te melden bij het UWV. Hierdoor zijn werknemers tewerkgesteld die niet gerechtigd waren om in Nederland arbeid te verrichten. Dat is een overtreding van de Wav. Dit soort overtredingen ondermijnt de positie van werknemers, maar zorgt ook voor oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt.

Te weinig loon

Bij de ene onderneming klopte de arbeidstijdenregistratie niet met de daadwerkelijke situatie. Dat is een overtreding van de ATW. Een goede arbeidstijdenregistratie is belangrijk om te kunnen controleren of werknemers correct worden betaald en niet te lang werken. De werkgever heeft zich daarnaast ook niet gehouden aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Hij verrekende bijvoorbeeld de huisvestingskosten met het loon zonder aan de eis te voldoen van de juiste certificering, het zogenoemde SNF-keurmerk.