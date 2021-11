Verdachte Emmastraat Den Haag dood aangetroffen

In het onderzoek naar het aantreffen van een 31-jarige overleden Bulgaarse vrouw in een woning aan de Emmastraat in Den Haag is vrijdagavond 19 november in Sofia, in Bulgarije een lichaam aangetroffen van een 33-jarige man. Het lichaam van deze man werd in een woning door Bulgaarse agenten gevonden.

De 31- jarige overleden Bulgaarse werd, nadat ze als vermist was opgegeven, op donderdagavond 18 november in een woning aan de Emmastraat in Den Haag aangetroffen. Een TGO-team (Team Grootschalige Opsporing) doet onderzoek naar deze zaak. Op donderdagavond heeft het onderzoeksteam contact gelegd met de Bulgaarse autoriteiten. Het vermoeden bestond dat een verdachte naar Bulgarije was gegaan. De Nederlandse autoriteiten hadden de Bulgaarse autoriteiten om diens aanhouding verzocht. Op verzoek van het onderzoeksteam deden Bulgaarse agenten onderzoek in een woning in Sofia. Daar werd het lichaam van een 33-jarige verdachte aangetroffen.

Volgens informatie van de Bulgaarse politie is uit onderzoek gebleken dat deze man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid is nog in volle gang.