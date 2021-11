De Voedselbank Eemsdelta houdt inzamelingsactie

Elk jaar in december houdt de voedselbank Eemsdelta een grote inzamelingsactie bij een aantal supermarkten in Eemsdelta. Maar helaas, ook dit jaar willen/kunnen ze -vanwege de coronamaatregelen- géén vrijwilligers inzetten voor de inzameling van producten.

In plaats daarvan plaatsen we zogenaamde roll-up banners in de supermarkten. Op deze banner staat naast het bankrekeningnummer ook een QR-code waarbij je eenvoudig kunt doneren. De meeste supermarkten werken hieraan mee. Natuurlijk kunt u ook zelf, of samen met anderen een inzamelingsactie voor producten starten.

Welke producten zijn er zoal nodig

Er is behoefte aan vooral lang houdbare producten, zoals zuivelproducten, pasta’s en rijst met bijpassende sauzen en kruiden, soep, groenten in blik of pot, broodbeleg, was- en schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsartikelen.

Nieuwe voorzitter Voedselbank Eemsdelta

Jan Oolders uit Delfzijl is sinds 4 november 2021 voorzitter van de Voedselbank Eemsdelta. Hij is de opvolger van Marian Scharft die op 14 oktober -na 3 jaren- afscheid nam omdat ze meer thuis wil zijn, meer aandacht wil besteden aan haar kleinkinderen en tijd vrijmaken voor haar hobby's.

Jan Oolders is sinds kort gepensioneerd en was op zoek naar een zinvolle invulling van zijn vrije tijd. Jan was werkzaam bij de gemeentelijke overheid in verschillende functies binnen het sociaal domein. Hij zet zich de komende tijd graag in als voorzitter van de Voedselbank Eemsdelta.