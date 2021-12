''Slachtoffer'' mocht met minderjarig meisje trouwen

Eerder hield de politie al zeven verdachten aan. Het slachtoffer zou beloofd zijn te mogen trouwen met een jonge (minderjarige) vrouw. Vandaag was een eerste pro forma zitting bij de rechtbank Midden Nederland met twee eerder aangehouden verdachten.

Tijdens het onderzoek is een beeld gevormd van hoe de vermeende oplichting plaats zou hebben gevonden: Via een datingsite kwam het slachtoffer in deze zaak in 2019 in contact met een destijds 17-jarig meisje. De man werd al snel opgenomen in haar familie. Hem werd beloofd dat hij met haar mocht trouwen zodra ze meerderjarig werd. Negen maanden lang werd de man betrokken in het leven van de familie en woonde ook in die tijd periodes samen bij hen in. Gedurende die tijd werd hij steeds vaker gevraagd dingen te betalen, onder andere voor het voorgenomen huwelijk. In een aantal maanden tijd heeft het slachtoffer zo bijna zijn gehele vermogen aan deze personen afgestaan.

Bedreiging intimidatie en mishandeling

Het vragen veranderde in de loop der tijd in eisen, bedreigen en afpersen. De man werd daarbij ook mishandeld. Toen de bedreigingen met geweld erger werden, wist het slachtoffer zich uit de familiebanden los te weken en deed hij aangifte van oplichting en afpersing. Het slachtoffer was inmiddels 1,7 miljoen euro kwijt aan geld en goederen. Bijvoorbeeld een groot aantal goudstaven die hij in de periode dat hij bij de familie verbleef kocht en vervolgens gedwongen afstond.

Start onderzoek

De recherche startte onder regie van het Openbaar Ministerie een onderzoek. Dat onderzoek leidde vlak voor de zomer van 2021 naar enkele woningen op de Waalstraat en de Melissekade in Utrecht. Woensdag 28 juni vonden in deze woningen enkele doorzoekingen plaats. Daarbij werden onder andere dure (Rolex) horloges en administratie aangetroffen en in beslag genomen.

Aanhoudingen

Na verder onderzoek hield de recherche de afgelopen maanden in totaal acht verdachten aan, waarvan er op dit moment twee in voorlopige hechtenis zitten. Dit zijn een man van 43 en een vrouw van 44. Maandag 29 november hield de politie een voorlopig laatste verdachte in deze zaak aan. Dat betrof een vrouw van 32. Alle verdachten in deze zaak hebben een (familie) relatie met elkaar. Ze variëren in de leeftijd van 19 tot 44 jaar. Ze worden verdacht van het oplichten en afpersen van het slachtoffer. Vandaag was de 1e pro formazitting voor de twee eerder aangehouden verdachten die in voorlopige hechtenis zitten.