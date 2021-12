Nederland moet zich uitspreken voor verbod 'killer robots'

Nederland moet zich internationaal uitspreken voor een verbod op volledig autonome wapens, ook wel 'killer robots' genoemd. Dat staat in een nieuw adviesrapport aan de overheid.

De AIV en CAVV concluderen dat volledig autonome wapensystemen niet kunnen worden ingezet volgens de regels van het internationaal humanitair recht en verboden moeten worden . Tevens dient er betere regulering te komen van gedeeltelijk autonome wapensystemen. De AIV en CAVV roepen de Nederlandse regering op zich hiervoor in te spannen. Verder moet Nederland meer investeren in de ontwikkeling en het verantwoord gebruik van nieuwe technologieën door Defensie en in samenwerking met NAVO-landen.