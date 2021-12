ABN AMRO verkoopt hoofdkantoor voor 765 miljoen euro

ABN AMRO maakte woensdag bekend dat het een verkoopovereenkomst heeft gesloten met vastgoedbelegger Victory Group over de verkoop en terughuur van het hoofdkantoor van de bank aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam. De verkoop van het gebouw, ook wel bekend als de Gustav Mahler, was in november 2020 al aangekondigd, evenals de herontwikkeling van het kantoor op de Foppingadreef in Amsterdam Zuidoost tot duurzame nieuwe thuisbasis van de bank vanaf 2025.