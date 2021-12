Gezagvoerder weigert medewerking alcoholonderzoek

Op de Máximakazerne van de Koninklijke Marechaussee hebben agenten van Team Luchtvaarttoezicht van de Dienst Infrastructuur beide piloten onderworpen aan een ademanalyse. De 64-jarige gezagvoerder leek daaraan niet volledig mee te werken. Er kwam geen voltooid ademonderzoek tot stand. Daarom werd bevolen dat hij zijn medewerking zou verlenen aan een bloedonderzoek. Dat weigerde hij. Het niet meewerken aan zo’n onderzoek is strafbaar. De Officier van Justitie heeft aan de gezagvoerder een dagvaarding gegeven. Hij zal zich op 21 april 2022 voor de Nederlandse rechter in Haarlem moeten verantwoorden.

Tweede verdachte

De 48-jarige copiloot werkte volledig mee aan de ademanalyse. Bij dit onderzoek blies hij onder de grens van de maximale toegestane waarde van 90 ug/l.

0,2 promille

In de luchtvaart mag vliegtuigpersoneel in de tien uur voorafgaand aan de vlucht geen alcohol nuttigen. Het maximum promillage dat zij mogen hebben is 0,2 promille. Dit staat gelijk aan 90 ug/l bij een ademanalyse. Het derde bemanningslid was alcoholvrij. Het toestel is met een andere crew vertrokken.

Regelmatig controle

Het Team Luchtvaarttoezicht van de Landelijke Eenheid voert regelmatig alcoholcontroles uit onder het vliegtuigpersoneel.