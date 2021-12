Politie treft overleden man aan in Haagse woning na melding steekpartij

De politie heeft woensdagmiddag in Den Haag, na een melding van een steekpartij, in een woning aan de Wattstraat overleden man aangetroffen. 'Het gaat om een 69-jarige Hagenaar', zo meldt de politie die een onderzoek is gestart.

Melding steekincident

De politie kreeg rond 13.45 uur een melding van een steekincident in een woning aan de Wattstraat. Agenten troffen in de woning een overleden man aan. Het bleek om een 69-jarige man uit Den Haag te gaan. In de woning wordt door de recherche en forensische opsporing uitgebreid onderzoek gedaan.

Getuigen

Omdat de politie rekening houdt met een mogelijk misdrijf is een Team Grootschalige Opsporing onder leiding van een officier van justitie samengesteld. Het onderzoek is op dit moment in volle gang en de recherche verzoekt getuigen die informatie hebben, wat van belang kan zijn voor dit onderzoek, contact op te nemen met de opsporingstiplijn 0800-6070.