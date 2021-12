Ruim 1.700 kilo professioneel vuurwerk in woongebied in beslag genomen

Vorige week donderdag 9 december is er in het Overijsselse Holten ruim 1.700 kilo vuurwerk aangetroffen. 'Het gaat om onder andere professioneel vuurwerk en verboden vuurwerk. Een 33-jarige man uit Holten is hierna aangehouden', dit meldt de politie maandag.

Aanhoudingen

De dag voor deze vondst werden er aanhoudingen verricht in Drenthe vanwege het bezit van professioneel vuurwerk. Deze aanhoudingen leidden tot de vondst in Holten van professioneel vuurwerk, vuurwerk dat niet langer toegestaan is en vuurwerk dat omgestickerd was naar een lagere klasse. In totaal ging het om ruim 1.700 kilo vuurwerk dat werd opgeslagen in een woongebied.

Vuurwerk uit woongebied afgevoerd

Professioneel vuurwerk is te zwaar en te gevaarlijk voor gebruik door consumenten. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden. Het vuurwerk is inmiddels professioneel uit het woongebied afgevoerd.