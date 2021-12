Politie stuit op geld en drugs in chalet Vinkeveen na dreiging met vuurwapen

Het incident vond plaats op een recreatiepark in Vinkeveen. Politieagenten die een onderzoek instelden en daarbij de woning doorzochten troffen daarbij een grote som geld aan, diverse wapens en hard- en softdrugs. Dit is in beslag genomen voor verder onderzoek. Daarnaast is het chalet, op last van de gemeente de Ronde Venen, per direct voor drie maanden gesloten.