Verjaardagsfeest Amalia niet volgens coronaregels

Het feest werd gehouden in de achtertuin van het woonpaleis van de koninklijke familie. Er zouden volgens de krant twee overkappingen tegen het huis hebben gestaan om de gasten te beschermen tegen de regen.

Volgens De Telegraaf waren er honderd mensen op het feest. Demissionair Premier Rutte zegt dat er 21 personen waren uitgenodigd, maar die kwamen niet allemaal opdagen. Rutte laat in een brief weten: ‘"Amalia is vorige week 18 jaar geworden, meerderjarig. Een belangrijk moment in haar leven. Op het laatste moment is afgelopen zaterdag alsnog een verjaardagsfeestje georganiseerd buiten in het park achter het paleis.’

Het is niet de eerste keer dat de koninklijk familie in opspraak raakte naar aanleiding van de coronaregels. Hun vakantie naar hun buitenhuis in Griekenland viel niet zo goed bij het publiek omdat het advies van het kabinet was om niet op reis te gaan.