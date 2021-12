IJsselsteinse 'Kerstboom' biedt hoop in donkere dagen

Hij brandt inmiddels alweer sinds afgelopen zaterdag 11 december: de Grootste Kerstboom van Nederland in het centraal gelegen Utrechtse IJsselstein.

Licht in donkere dagen

Sinds afgelopen zaterdagavond 19.30 uur straalt de kerstboom, die is opgetuigd aan de Gerbrandytoren, zijn hoopvolle licht uit over Nederland in deze donkere dagen.

Burgemeester Van Domburg

Tijdens een online uitzending, die ook via een livestream was te volgen, kwamen onder andere burgemeester Patrick van Domburg van de gemeente IJsselstein en Mieke Kromwijk, voorzitter van de stichting De Grootste Kerstboom, aan het woord.

23e ontsteking

Het is dit jaar de 23e keer dat de metamorfose van de Gerbrandytoren plaatsvond. De eerste keer was in 1992. De boom wordt verlicht door 120 ledlampen en een toplicht. De lampen bevinden zich op speciale tuien met een totale lengte van vier kilometer. Deze zijn op de toren aangebracht op respectievelijk ca. 125, 200, 265 en 325 meter hoogte.

Verankerde tuiblokken

Op de grond zijn de lichtsnoeren bevestigd aan de bestaande tuiblokken. De Grootste Kerstboom is bij helder weer tot in de verre omgeving te zien, tot wel 40-50 kilometer ver en zelfs vanaf de Brienenoordbrug in Rotterdam.

De Grootste Kerstboom brandt tot en met Driekoningen, donderdag 6 januari 2022.