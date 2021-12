Grote zorgen in Den Haag om omikronvariant Nieuwe maatregelen mogelijk nodig

Nieuwe aanvullende maatregelen zijn niet uitgesloten, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vanmiddag na afloop van de ministerraad.

Volgens de minister gaat de verspreiding van de nieuwe omikronvariant heel snel. In Amsterdam alleen al is een kwart van de besmettingen al de nieuwe omikronvariant. De Jonge laat verder weten dat als het nodig is, er nieuwe maatregelen nodig zijn om het virus af te remmen. Een andere grote zorg is dat een eerste en tweede vaccinatie mogelijk niet afdoende genoeg is, aldus de minister.

Vanavond komt het OMT opnieuw bijeen om extra advies uit te brengen. Het is nog koffiedik kijken of nieuwe maatregelen na het weekend worden aangekondigd. Dat is afhankelijk van het advies.