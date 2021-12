Tientallen aanhoudingen na Feyenoord- Ajax

De politie was zichtbaar aanwezig in de binnenstad en rondom het stadion waar de wedstrijd vanmiddag gespeeld werd. Rondom de binnenkomst van de spelersbussen van Feyenoord en Ajax was het erg druk op het van Zandvlietplein. Er werd op dat moment veel zwaar knalvuurwerk afgestoken. De meeste aanhoudingen hadden ook te maken met het bezit van dit zware vuurwerk.

Toen de spelersbussen eenmaal het stadion in waren gereden bleef het nog enige tijd onrustig op het van Zandvlietplein. Om de rust daar terug te brengen heeft de politie besloten om de waterwerper in te zetten en de groep zo uiteen te drijven. Vervolgens is het verdere verloop van de wedstrijd rondom het stadion voor de politie beheersbaar verlopen.

Alle aangehouden personen worden gehoord en met een geldboete of een dagvaarding heengezonden.