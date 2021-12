Menstruatiestoornissen is mogelijk een bijwerking van coronavaccins

Veel vrouwen gaven aan dat de menstruatie anders is dan wat ze eerder ervaren hebben. Hevige menstruatie werd het meest gemeld (4.537 keer), gevolgd door verlate menstruatie (3.198 keer), onregelmatige menstruatie (3.079 keer) en tussentijds bloedverlies (3.079 keer).

Bloedingen na de menopauze

Het optreden van bloedingen na de menopauze werd 537 keer gemeld veelal door vrouwen tussen de 54 en 64 jaar. Maar er zijn ook meldingen onder vrouwen ouder dan 75 en vrouwen die al langer dan 10 jaar geen bloedingen meer hadden gehad. Bij de vrouwen waar onderzoek is gedaan is er geen andere medische oorzaak gevonden voor de bloedingen.

In verhouding het meest gemeld na het Janssen vaccin

Er werd ongeveer even vaak na de 1e als 2e vaccinatie gemeld. Van alle vrouwen tussen de 20 en 45 jaar die het Janssen vaccin kregen, meldde ongeveer 1 op de 200 een menstruatiestoornis. Gezien het aantal gegeven Janssen vaccinaties werd bij dit vaccin het relatief meest gemeld. De meeste meldingen waren na toediening van het Pfizer/BioNTech vaccin (Comirnaty). Dit vaccin is ook het meest gegeven, namelijk aan bijna 5 miljoen vrouwen.

Menstruatiestoornissen komen ook zonder vaccinatie vaak voor. Ze kunnen veel oorzaken hebben, zoals een infectie, ziekte of stress. Uit onderzoek in Noorwegen blijken menstruatiestoornissen vaker voor te komen na coronavaccinatie vergeleken met er voor. Het is mogelijk dat de vaccinatie leidt tot menstruatiestoornissen. Het vaccin zet het immuunsysteem aan het werk. Dit kan invloed hebben op de hormoonspiegels en/of de op- en afbouw van het baarmoederslijmvlies. De verwachting is dat dit een tijdelijk effect is.

Vervolgonderzoek nodig

Om nog meer inzicht te krijgen in menstruatiestoornissen en bloedingen na de menopauze na coronavaccinaties, is meer onderzoek nodig. Bijwerkingencentrum Lareb doet vervolgonderzoek onder 2000 van de vrouwen die gemeld hebben. Ook houdt Bijwerkingencentrum Lareb scherp de gemelde bijwerkingen na boostervaccinaties in de gaten.

Onvruchtbaarheid is geen bijwerking

Er zijn geen aanwijzingen dat coronavaccins een negatieve invloed op de vruchtbaarheid hebben. Kijk op onze website voor meer informatie over de coronavaccinatie bij een kinderwens.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft de rapportage van het Lareb ontvangen en gaat de analyse zorgvuldig beoordelen.