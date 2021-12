Strafzaak Peter R. de Vries: verzoek tot horen informant afgewezen

Het verzoek van de verdediging van Kamil E., verdachte in de strafzaak over de dood van Peter R. de Vries, om een informant van de politie te mogen horen als getuige, is door de rechtbank afgewezen.

‘Kamil E. niet op de hoogte’

De advocaten van E. deden het verzoek op de pro-formazitting van 6 december jl. De informant zou in augustus 2021, ruim een maand nadat De Vries was doodgeschoten, aan het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie hebben gemeld dat E. niet op de hoogte was van het plan om De Vries neer te schieten.

Belang OM weegt zwaarder dan belang van verdediging

Omdat de informatie mogelijk ontlastend is voor de verdachte, is er in beginsel sprake van een belang voor de verdediging om de informant te horen. De rechtbank oordeelt echter dat het belang van het Openbaar Ministerie om de informant af te schermen, zwaarder weegt.

Informant moet worden afgeschermd

In dat oordeel weegt de rechtbank mee dat uit de schriftelijke toelichting van de CIE-officier van justitie blijkt dat met het beantwoorden van vragen door de informant, diens positie prijs zou worden gegeven, ook al zou hij dit anoniem doen. Daarnaast kan volgens het proces-verbaal van de TCI over de betrouwbaarheid van de informatie geen oordeel worden gegeven. Bovendien heeft het Openbaar Ministerie toegezegd dat alle beschikbare ontlastende informatie aan het dossier zal worden toegevoegd.