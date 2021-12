Grote storing bij DigiD

Het systeem wordt onder meer gebruikt om online afspraken te maken bij de GGD voor een coronatest of een prikafspraak. Er zijn inmiddels al honderden meldingen binnengekomen van de storing met DigiD. De inlogdienst heeft 18,3 miljoen gebruikers. Het is nog te vroeg om te zeggen hoeveel mensen hinder van de storing ondervinden. Een woordvoerder van Logius, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor DigiD, zegt dat de dienst in sommige gevallen nog wel werkt en in andere gevallen niet. Het is nog onduidelijk wanneer de storing voorbij is.