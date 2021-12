Auto met neus in het riet

Door onbekende oorzaak is maandagavond op een landweg langs het water Veendam-Musselkanaal een auto met de neus in het riet terecht gekomen.

Het was even zoeken voor de hulpdiensten omdat de melding Onstwedderweg was, maar dat bleek niet te kloppen.

Na een kleine speurtocht was de auto gevonden. Bij het ongeval zijn geen gewonden gevallen.