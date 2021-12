Man (33) vast na vondst overleden man (84) in woning Amsterdam-Zuidoost

Maandagochtend 27 december is een levenloos lichaam aangetroffen in een woning aan de Koornhorst in Amsterdam Zuidoost. 'Het betreft de bewoner van de woning, een 84-jarige man. Een 33-jarige man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De recherche heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen zich te melden', zo meldt de politie dinsdag.