Aanhouding na steekincident in Den Helder

De politie heeft zaterdagavond een minderjarige aangehouden in verband met een conflict waarbij een persoon gewond raakte door een scherp voorwerp.

Het incident werd rond 20.30 uur gemeld aan de Kamperfoeliestraat. Het conflict had kort daarvoor plaatsgevonden op een fietspad bij de Boeierstraat. Daarbij liep het slachtoffer letsel op. Het slachtoffer is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Later op de avond kon de verdachte worden aangehouden. Zijn rol en betrokkenheid worden onderzocht.