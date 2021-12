Shocking! Waarde van mijn woning is verdubbeld in 10 jaar

De woningmarkt is de laatste 20 jaar behoorlijk in beweging geweest als het gaat om de waarde van de woningen. Die is behoorlijk gestegen waardoor woningen een goede investering zijn gebleken.

Waardebepaling woning

Ben jij wel eens benieuwd naar de waardebepaling van je huis? Dan kun je natuurlijk gemakkelijk een gratis waardebepaling huis doen. De uitkomst kan namelijk nogal verassend zijn met de florerende woningmarkt van tegenwoordig. Wellicht is jouw huis een pareltje in het makelaarsland. Wil jij er zeker van zijn dat jouw woning waarde omhoog gaat? Dan moet je eens naar de volgende tips kijken.

Breid uit met extra vierkante meters

De oppervlakte van je woning heeft natuurlijk super veel invloed op de waarde van het pand. Het uitbreiden van je huis is dan ook een slim idee. Jij hebt er in eerste instantie veel profijt van en natuurlijk is de waarde van je huis dan ook hoger bij de verkoop. Als je jouw woning wilt uitbreiden, moet je wel rekening houden met het feit dat een vergunning bij de gemeente moet aanvragen. Het is wel vaak zo dat jij vergunningsvrij een aanbouw kunt realiseren aan de achterkant van je woning. Dan gaat er dus wel een stuk van je tuin af.

Het verduurzamen van je woning

Jouw woning kan ook stijgen in zijn waarde door je huis te verduurzamen. Het plaatsen van isolatie is hierbij erg belangrijk. Een goede isolatie zorgt ervoor dat jij kan besparen op de stookkosten. Je betaalt hier gemiddeld zo’n € 2.500 voor. Deze investering is het natuurlijk wel echt waard want jouw woningwaarde kan verhoogd worden van 75 tot 100%. Daarnaast bespaar jij ook veel geld dus. Je kunt ook altijd nog dubbel glas laten plaatsen. Dit levert je ook een besparing op.

Laat de zolder verbouwen

Als je jouw zolder gaat verbouwen, kan het ook zo zijn dat jouw woningwaarde flink stijgt. Je kunt bijvoorbeeld een dakkapel laten plaatsen of de muren opknappen met goed stucwerk. Als je de muren dan vervolgens een likje verf geeft, is de zolder omgetoverd in een echte kamer.

Laat je badkamer renoveren

Een nieuwe gerenoveerde badkamer kan een waardevermeerdering tot 50% opleveren. Mensen zijn namelijk dol op een moderne nieuwe badkamer. Voor een badkamerrenovatie moet je wel rekenen op een prijs rondom de € 5.000. Het is zeker een aantrekkelijk project om te overwegen.

Zo zie je maar weer dat er veel verschillende manieren zijn om de waarde van je huis te verhogen. Het is dan ook zeker de moeite waard om een van deze projecten uit te voeren.